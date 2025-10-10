<p>Zeit der Abwesenheit: 10. Oktober 2025<\/p><p>Vertretung durch:<\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225047177-2421&sprache=1">Dr. Pietro Stefani<\/a>, Telefonnummer: <a href="tel:+390472760628">+39 0472 76 06 28<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225046888-2421&sprache=1">Dr. Alberto Bandierini<\/a>, Telefonnummer: <a href="tel:+390472764144">+39 0472 76 41 44<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225411839-2421&sprache=1" target="_self"><\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225046888-2421&sprache=1"><\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225046888-2421&sprache=1"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225768639-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>