<p>18 Partnergemeinden aus dem Eisack- und Wipptal präsentieren gemeinsam die neue <strong>m<\/strong><strong>ySummercard<\/strong>, die Freizeit, Kultur und Mobilität auf regionaler Ebene verbindet. Im Wipptal sind dies Sterzing, Ratschings, Freienfeld, Pfitsch und Brenner.<\/p><p>Das Angebot umfasst zahlreiche Bergbahnen, Schwimmbäder, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie kulturelle Highlights – von Museen und Klöstern bis hin zu Schlössern und neuen Attraktionen. Ziel ist es, Einheimischen wie Gästen einen einfachen und leistbaren Zugang zu hochwertigen Erlebnissen zu ermöglichen.<\/p><p>Es stehen zwei Kartenmodelle zur Verfügung: die <strong>mySummercard <\/strong>für Freizeit‑, Sport- und Kulturangebote sowie die <strong>myLiftcard <\/strong>mit Fokus auf Bergbahnen.<\/p><p>Der Vorverkauf läuft <strong>vom 20. April bis 22. Mai 2026<\/strong>.<\/p><p>Alle Informationen finden Sie unter <a data-fr-linked="true" href="http:\/\/www.mycard.bz.it\/">www.mycard.bz.it<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225797508-2421&sprache=1">myCard 2026 Summer-Folder<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225797499-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>