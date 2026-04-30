<p><strong>Nächtliche Straßensperrungen im Mai 2026 RIED und LURX<\/strong><\/p><p>Im Rahmen von Kontrollen an den Unterführungen der Eisenbahnlinie Verona–Brenner (RFI-Projekt: Attività di indagini in situ finalizzate all'esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismica – DOIT Verona, lotto 23) müssen folgende Straßen nächtlich gesperrt werden:<\/p><p><strong>Betroffene Bereiche & Zeiten:<\/strong><\/p><p>•Ried: 18.05. – 23.05.2026, täglich 22:00 – 06:00 Uhr<\/p><p>•Lurx: 21.05. – 27.05.2026, täglich 22:00 – 06:00 Uhr<\/p><p><strong>Hinweise:<\/strong><\/p><p>•Die Sperren gelten nur nachts.<\/p><p>•Ausnahme: Rettungsfahrzeuge (Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei).<\/p><p>•Die RFI stellt eine entsprechende Beschilderung auf.<\/p><p>•Falls die Arbeiten früher abgeschlossen werden, wird die Sperre vorzeitig aufgehoben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225798589-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>