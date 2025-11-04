<p>Die Gemeinde Sterzing setzt ab sofort auf eine KI-gestützte, über 24 Stunden laufende Videoüberwachung an den Wertstoffinseln. Diese Technologie ermöglicht eine zeitsparende, effiziente und zielgenaue Identifizierung von Personen, die illegal Müll – insbesondere in schwarzen Säcken oder lose - neben den Wertstoffglocken entsorgen.<\/p><p>Trotz günstiger Mülltarife (inkl. 240 Liter Mindestentleerung pro Person und Jahr), wohnortnaher Entsorgungsmöglichkeiten an den Wertstoffinseln und der Abgabemöglichkeit von bereits sortiertem restlichem Müll im Recyclinghof, kommt es immer wieder zu illegalen Müllablagerungen. Dieses Verhalten weniger Einzelner belastet nicht nur die Mitarbeiter der gemeindlichen Müllsammlung, sondern verursacht auch unnötige Kosten für die Allgemeinheit. <\/p><p>Die Gemeinde hat eine externe Firma mit der Videoüberwachung der Wertstoffinseln beauftragt. Zeitnah werden punktgenaue Aufzeichnungen der festgestellten Verstöße an die Stadtpolizei weitergeleitet, die nach Prüfung des Sachverhalts Strafbescheide ausstellt. Erste Erfolge sind bereits sichtbar. Die Situation hat sich spürbar verbessert. <\/p><p>Bürgermeister und Stadtrat betonen, dass das System konsequent genutzt und weiter ausgebaut wird, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ziel ist ein sauberes Stadtbild und ein gepflegtes Umfeld für alle Bürgerinnen und Bürger.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225772135-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>