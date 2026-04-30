<p>Die Gemeinde Sterzing informiert, dass die neue Initiative „Baby+“ aktiv ist, mit dem Ziel, Familien zu unterstützen und gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern.<\/p><p>Anspruchsberechtigt sind Familien mit Wohnsitz in Sterzing und Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. Sie können einen finanziellen Beitrag für den Ankauf von waschbaren Stoffwindeln beantragen. Der Beitrag deckt bis zu 80 % der anfallenden Kosten, gemäß den festgelegten Kriterien.<\/p><p>Die Initiative wurde von den Gemeindevertreterinnen für Familienangelegenheiten, Stadträtin Christine Eisendle und Gemeinderätin Melanie Ploner angeregt und in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat für Umweltthemen Heinrich Forer umgesetzt.<\/p><p>Mit dieser Maßnahme verfolgt die Gemeinde das Ziel, Familien konkret zu entlasten und gleichzeitig einen Beitrag zur Abfallreduzierung und zum Umweltschutz zu leisten.<\/p><p>Die Informationen und Details finden sie unter dem Dienst <a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/zustaendigkeit.aspx?detailonr=225797511-2421&sprache=1">"Baby+" - Beitrag für waschbare Windeln<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225798573-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>