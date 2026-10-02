<p>Es freut uns mitteilen zu können, dass die Linie 4 "La Marmottina" am Montag, 5. Oktober, um 07.15 Uhr starten wird.<\/p><p>Haltestellen (Hinweg):<\/p><p>07.15 Uhr – Kreuzung Weg in die Vill, vor der Straßenpolizei<\/p><p>07.17 Uhr – Weg in die Vill \/ Kreuzung Margarethenstraße<\/p><p>07.19 Uhr – Hochstraße, beim Mini-Recycling-Hof<\/p><p>07.21 Uhr – Kreuzung Hochstraße \/ Marconistraße<\/p><p>07.35 Uhr – Ankunft an der italienischen Grundschule, Lahnstraße<\/p><p><br><\/p><p>Rückweg: Abfahrt um 13.00 Uhr, nach Schulschluss.<\/p><p><br><\/p><p>Wir hoffen, dass viele Kinder mitmachen und der Pedibus zu einer festen Gewohnheit auf dem Schulweg wird!<\/p><p><a href="https:\/\/www.google.com\/maps\/d\/u\/0\/edit?mid=1mE8l0kmH37USM-StDG6x_8NVRZsSrkY&usp=sharing" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Karte Pedibus Sterzing<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225824047-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>