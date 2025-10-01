<p>Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung für die Lebensmittelversorgung im Schuljahr 2025\/2026 konnten erfreulicherweise die meisten Zuschläge an einheimische Betriebe vergeben werden. Die Gemeindeverwaltung legt großen Wert auf Regionalität und hat es geschafft, überwiegend Firmen aus dem Bezirk zu beauftragen.<\/p><p>Die Unternehmen s'Gartl KG, Pardeller Brot Manufaktur GmbH, Frick KG, Marginterhof, Milchhof Sterzing sowie die Stadtapotheke stammen aus Sterzing und der näheren Umgebung. Sie beliefern die Küchen der Kindergärten und Schulen mit frischem Obst und Gemüse, Brot, Fleisch, Eiern, Milchprodukten sowie dietätische Lebensmittel. Ergänzend dazu übernehmen die Südtiroler Firmen Minus GmbH, De Nardo und Woerndle GmbH die Lieferung von Tiefkühlprodukten, frischem Fisch und weiteren Lebensmitteln.<\/p><p>Durch diese Vergabeentscheidung stärkt die Gemeinde gezielt die lokale Wirtschaft und fördert nachhaltige Wirtschaftskreisläufe im Bezirk.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225767055-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>