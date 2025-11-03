<p><br><\/p><p>Die Gemeinde Sterzing setzt sich aktiv für die Sicherheit unserer Kinder ein. Deshalb haben wir <span data-question="An welchen konkreten Standorten in Sterzing wurden die neuen Verkehrsschilder aufgestellt?" type="button" data-state="closed" tabindex="0">an verschiedenen Standorten in der Nähe von Spielplätzen<\/span> Banner mit der Aufschrift <em>„Achtung Kinder – Langsam fahren“<\/em> montiert. Diese Maßnahme soll die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer:innen erhöhen und die Sicherheit unserer jüngsten Bürger:innen fördern. Bitte fahren Sie besonders aufmerksam – es ist uns ein wichtiges Anliegen!<\/p><p><br><\/p><p><strong>Kontakt für Rückfragen<\/strong><\/p><p>Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die <strong>Stadtpolizei<\/strong> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225771715-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>