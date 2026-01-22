<p>Der Stiegenaufgang zur Brücke zum City Center über die Eisack ist eine der wichtigsten Fußgängerverbindungen in unserer Stadt. Doch nach Jahren intensiver Nutzung zeigt er deutliche Abnutzungserscheinungen – und das ist nicht nur ein optisches Problem. Aus Gründen der Sicherheit und Funktionalität wird der Aufstieg ab dem 23. Februar 2026 grundlegend erneuert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich einen Monat.<\/p><p><strong>Warum ist die Erneuerung notwendig?<\/strong><\/p><p>Der Stiegenaufgang ist in die Jahre gekommen:<\/p><ul><li>Mängel wie abgenutzte Stufen und brüchige Materialien könnten irgendwann ein Risiko für Fußgänger darstellen.<\/li><li>Die Stabilität muss überprüft und langfristig gesichert werden.<\/li><li>Ein zeitgemäßes Erscheinungsbild stärkt das Bild unserer Stadt als sichere und moderne Gemeinde.<\/li><\/ul><p>Die Erneuerung ist keine Frage des Luxus, sondern eine notwendige Investition in die Infrastruktur – und damit in die Lebensqualität aller Sterzinger Bürger.<\/p><p><strong>Was ändert sich?<\/strong><\/p><p>Sichere Materialien: Langlebige, rutschfeste Beläge und stabile Konstruktionen.<\/p><p>Barrierefreier Zugang: Bessere Begehbarkeit für alle, inklusive Menschen mit eingeschränkter Mobilität mit einem Aufzug.<\/p><p>Pflegeleichtes Design: Weniger Wartungsaufwand, mehr Haltbarkeit.<\/p><p><strong>Was bedeutet das für Sie?<\/strong><\/p><p>Während der Bauphase ist der Stiegenaufgang gesperrt. Umleitungen sind deutlich ausgeschildert, und wir danken für Ihr Verständnis. Die kurzfristigen Einschränkungen dienen einem langfristigen Nutzen – für eine sichere und attraktive Stadt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225782372-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>