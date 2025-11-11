<p>Der Borkenkäfer breitet sich aufgrund der trockenen und warmen Wetterbedingungen rasant aus und befällt gesunde Fichten. Ein Befall führt nicht nur zum Absterben der Bäume, sondern erhöht auch die Gefahr von umstürzenden Bäumen – insbesondere bei starkem Wind oder Stürmen. Dies stellt ein Risiko für Wanderer, Anwohner und die Infrastruktur dar. Durch die gezielte Entnahme befallener Bäume soll die weitere Ausbreitung des Schädlings eingedämmt und der Wald langfristig geschützt werden. Die Arbeiten sind daher nicht nur für die Waldgesundheit, sondern auch für die Sicherheit aller, die den Wald nutzen, von großer Bedeutung.<\/p><p>Die Sperrung der Rosskopfstraße erfolgt in zwei Abschnitten: <\/p><p>Die erste Seilspannung findet von <strong>Mittwoch, den 12. November, bis Sonntag, den 16. November 2025 <\/strong>statt. Anschließend folgt die zweite Seilspannung von <strong>Mittwoch, den 19. November, bis Sonntag, den 23. November 2025<\/strong>.<\/p><p>Während dieser Zeiträume ist die Straße für den öffentlichen Verkehr nicht befahrbar. Die Gemeinde bittet alle Anwohner, Wanderer und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um die Beachtung der Absperrungen.<\/p><p>Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die <strong>Stadtpolizei.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225773105-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>