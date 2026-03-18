<p>Aufgrund von Bauarbeiten der Firma Mader GmbH wird die Sebastian-Baumgartner-Straße in Sterzing (Höhe Hausnummer 3) vom Gründonnerstag, 02. April 2026, 07:00 Uhr, bis Karfreitag, 03. April 2026, 17:00 Uhr, für allen Fahrzeugverkehr gesperrt.<\/p><p>Grund der Sperrung:<\/p><p>Die Arbeiten umfassen den Anschluss eines Wohnhauses an die Kanalisation und das Stromnetz.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225790231-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>