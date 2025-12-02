<p>Die Neujahrsentschuldigungskarte der Stadt Sterzing konnte heuer wieder im Rahmen der Eröffnung des Weihnachtsmarktes vorgestellt werden. Das Motiv der diesjährigen Karte stammt von der Künstlerin Judith Röck und zeigt kulturhistorische Schätze der Stadt Sterzing, welche die Künstlerin in Öl auf Leinwand festgehalten hat. Die limitierten und signierten Drucke sind in der Sterzinger Filiale der Raiffeisenkasse Wipptal sowie in der Stadtbibliothek Sterzing zum Preis von 50 Euro erhältlich. In der Stadtbibliothek können auch Neujahrsentschuldigungskarten aus vergangenen Jahren erworben werden. Der Erlös wird zu gleichen Teilen an den Vinzenzverein Sterzing sowie an die deutsche und italienische Pfarrcaritas gespendet.<\/p><h3>Zur Künstlerin:<\/h3><p>Die in Gossensaß aufgewachsene Künstlerin Judith Röck wurde 1991 in Brixen geboren und lebte bis 2024 in Gossensaß und Sterzing. Sie besuchte das Kunstgymnasium Cademia St Ulrich, Fachrichtung Malerei, und studierte Kunstgeschichte an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Sie stellte immer wieder eigene Werke aus und nahm u.a. auch an der Kulturmeile Gufidaun 2023 teil. Heute lebt und arbeitet Judith Röck in St. Valentin auf der Haide, wo sie weiterhin auch als freischaffende Künstlerin tätig ist.<\/p><p>Man dankt der Raiffeisenkasse Wipptal für das Sponsoring der Geschenkhüllen für die Kunstdrucke.<\/p><h3>Zur Tradition:<\/h3><p>Die Tradition der Neujahrsentschuldigungskarte wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Sterzing eingeführt, um der damals üblichen Geste, Neujahrswünsche persönlich zu überbringen, den Garaus zu machen, da die lästigen Neujahrsbesuche ein untragbares Ausmaß erreicht hatten. Deshalb hat man sozusagen als Entschuldigung für die nicht überbrachten persönlichen Wünsche die Neujahrsentschuldigungskarte eingeführt. Der Erlös aus dem Verkauf wurde schon damals dem Armenfonds zugeführt und so wird dieser auch heute zu gleichen Teilen an die deutsche und italienische Pfarrcaritas sowie den Vinzenzverein von Sterzing verteilt, welche damit Menschen in Not und soziale Projekte unterstützen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225776281-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>