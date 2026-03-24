<p>Liebe Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p>am Freitag, den 27. März 2026, finden in der Sebastian-Baumgartner-Straße Reinigungsarbeiten an den Parkplätzen und entlang der Straße statt. Bitte beachten Sie, dass an diesem Vormittag kein Parken in den genannten Straßen möglich ist.<\/p><p>Die Parkverbotsschilder werden bereits am Freitag, den 24. März 2026, aufgestellt, um Sie rechtzeitig zu informieren.<\/p><p>Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225791102-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>