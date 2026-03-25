<p>Liebe Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p>am Montag, den 30. März 2026, finden in der Innsbruckerstraße und Marconistraße Reinigungsarbeiten an den Parkplätzen und entlang der Straße statt. Bitte beachten Sie, dass an diesem Vormittag kein Parken in den genannten Straßen möglich ist.<\/p><p>Die Parkverbotsschilder werden bereits am Freitag, den 27. März 2026, aufgestellt, um Sie rechtzeitig zu informieren.<\/p><p>Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225791287-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>