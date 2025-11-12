<p>Liebe Eltern, wir laden Sie herzlich zu unserem Tag der offenen Tür ein!<\/p><p>Nutzen Sie die Gelegenheit, unseren Kindergarten kennenzulernen, einen Blick in unsere Gruppenräume zu werfen, mehr über unser pädagogisches Konzept zu erfahren und Fragen zu stellen.<\/p><h3>Termine:<\/h3><ul><li>10. Dezember 2025 von 13.00-14.00 Uhr im Kindergarten <a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225047189-2421&sprache=1"><strong>Löwenegg<\/strong><\/a><\/li><li>9. Dezember 2025 von 14.30 - 15.30 Uhr im Kindergarten <a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225047191-2421&sprache=1"><strong>Maria Regina Pacis<\/strong><\/a><\/li><li>9. Dezember 2025 von 09.45-10.45 Uhr und von 15.00-18.00 Uhr im<strong> <\/strong><strong><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225047194-2421&sprache=1">italienischen Kindergarten "Fate e folletti"<\/a><\/strong><\/li><\/ul><p>Die Einschreibungen für das Kindergartenjahr 2026\/2027 finden <strong>vom 8.-16. Jänner 2026<\/strong>, ausschließlich online, unter folgendem <a href="https:\/\/www.provinz.bz.it\/de\/dienstleistungen-a-z.asp?bnsv_svid=1037564" target="_self">Link<\/a> statt.<\/p><p>Das <strong>verpflichtende Kindergartenjahr<\/strong> für Vorschulkinder bleibt auch im nächsten Schuljahr in Kraft.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225773222-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>