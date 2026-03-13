<p>Die neue Mittelschule Sterzing, die seit September 2025 in Betrieb ist, wird am<strong> Freitag, den 20. März 2026<\/strong> in Anwesenheit von Vertreter*innen aus Bildung, Politik, Handwerk und Wirtschaft feierlich eingeweiht. <\/p><p>Am <strong>Nachmittag von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr<\/strong> veranstaltet die Schule zudem einen <strong>Tag der offenen Türen<\/strong> und lädt alle Interessierten herzlich ein, unsere neue Mittelschule zu besichtigen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225789470-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>