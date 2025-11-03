<p>Am <strong>Dienstag, den 11. November 2025<\/strong>, findet in Sterzing wieder der beliebte <strong>traditionelle Martinsumzug<\/strong> statt. Treffpunkt ist um <strong>16:45 Uhr im Parkweg<\/strong> (beim Kindergarten Regina Pacis, hinter dem Hotel Steindl). Um <strong>17:00 Uhr<\/strong> startet der Umzug und führt durch die malerische <strong>Altstadt und Neustadt<\/strong>.<\/p><p>Nach dem Umzug erwartet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Laternen ein <strong>kostenloses Würstchen<\/strong> vor dem Rathaus in der Neustadt. Kommt zahlreich und lasst uns gemeinsam diese schöne Tradition feiern!<\/p><p>Wir freuen uns auf euch!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225770022-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>