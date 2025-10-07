<p><strong>Verkehrsbehinderung: Fräs- und Asphaltierungsarbeiten auf der GS 115.1 MATZES<\/strong><\/p><p><strong>Zeitraum:<\/strong> 09.10.2025 – 13.10.2025 (ein halber Tag in diesem Zeitraum)<\/p><p><strong>Uhrzeit:<\/strong> 08:00 – 18:00 Uhr<\/p><p>Auf der <strong>GS 115.1 Matzes<\/strong> finden zwischen der <strong>1. Kehre (Aichnerhof)<\/strong> und der <strong>Brücke über den Graben bei der Bushaltestelle<\/strong> Fräs- und Asphaltierungsarbeiten statt.<\/p><p><strong>Wichtige Hinweise:<\/strong><\/p><ul><li><strong>Totalsperre<\/strong> für Fahrzeuge auf einer Strecke von ca. 200 Metern.<\/li><li><strong>Umleitung<\/strong> für den Fahrzeugverkehr ist eingerichtet.<\/li><li><strong>Durchgang zu Fuß<\/strong> ist möglich, jedoch mit eventuellen Wartezeiten zu rechnen.<\/li><\/ul><p>Wir bitten um Ihr Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225767944-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>