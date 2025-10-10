<p>Die Gemeinde Sterzing gibt bekannt, dass im Auftrag der Infranet AG in der Zeit vom <strong>20. Oktober bis 07. November 2025<\/strong> Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in mehreren Straßen des Stadtgebiets durchgeführt werden. Die Arbeiten dienen der Instandhaltung der Verkehrsflächen und finden in folgenden Bereichen statt:<\/p><ul><li><strong>Gaismairstraße\/Siedlung<\/strong><\/li><li><strong>Margarethenstraße<\/strong><\/li><li><strong>Dr.-Baumgartner-Straße<\/strong><\/li><li><strong>Lahnstraße<\/strong><\/li><li><strong>Kitzbühelstraße<\/strong><\/li><li><strong>Innsbrucker Straße<\/strong><\/li><li><strong>Parkplatz Nord (Höhe Hotel Steindl)<\/strong><\/li><\/ul><p><strong>Arbeitsumfang und Zeitplan<\/strong><\/p><p>Die Arbeiten umfassen das Fräsen und anschließende Asphaltieren von Streifen mit einer Breite von ca. <strong>1,50 Metern<\/strong>. Die Baustellen sind täglich von <strong>07:00 bis 17:30 Uhr<\/strong> in Betrieb.<\/p><p><strong>Verkehrseinschränkungen<\/strong><\/p><p>Während der Bauarbeiten kann es zu <strong>kurzfristigen Verkehrsbehinderungen<\/strong> und Umleitungen kommen. Die Gemeinde Sterzing bittet alle Verkehrsteilnehmer:innen um Verständnis und empfiehlt, die betroffenen Bereiche während der Arbeitszeiten zu meiden oder frühzeitig alternative Routen zu planen. Fußgänger:innen und Anwohner:innen werden gebeten, die ausgeschilderten Wege zu beachten.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Kontakt für Rückfragen<\/strong><\/p><p>Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die <strong>Stadtpolizei<\/strong> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225768605-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>