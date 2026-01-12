<p>Im Jahr 2025 wurden an der Ampelanlage der SS12 in Sterzing insgesamt <strong>4.391.522 Fahrzeuge<\/strong> (!) gezählt, was einem Anstieg von 33.282 Fahrzeugen (+0,76 %) gegenüber 2024 entspricht. Im Jahr 2024 waren es 4.358.240 Fahrzeuge, während 2023 noch 4.324.817 Fahrzeuge registriert wurden. <\/p><p>Besonders auffällig ist die ungleiche Verteilung der Verkehrsströme: 2.490.127 Fahrzeuge fuhren 2025 in Richtung Nord-Süd, während 1.901.395 Fahrzeuge die Gegenrichtung nutzten.<\/p><p>Der 14. Juni 2025 war mit 16.193 Fahrzeugen der verkehrsreichste Tag des Jahres, gefolgt vom 10. Oktober (16.154) und dem 8. August (16.125). Im Vergleich dazu lag der Spitzenwert 2024 am 30. Mai mit 17.149 Fahrzeugen, während 2023 der 11. Juni mit 16.551 Fahrzeugen den Rekord markierte.<\/p><p>Seit 2023 (Start der Messungen) zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg des Verkehrsaufkommens, der die Lebensqualität der Anwohner:innen durch Lärm, Abgase und erhöhte Unfallgefahren beeinträchtigt. Da die SS12 eine Staatsstraße ist, liegt die Zuständigkeit für Maßnahmen bei der Provinz Bozen. Die Gemeinde Sterzing hat hier keine direkten Eingriffsmöglichkeiten, da die Kompetenzen für Verkehrsplanung und Infrastruktur bei der Provinz liegen. Zudem belastet der zusätzliche Verkehr auf der A22 die Region weiter, sodass die tatsächliche Verkehrsbelastung noch höher ist als die hier dargestellten Zahlen.<\/p><p><strong>Eine wachsende Belastung für das Wipptal<\/strong><\/p><p>Die steigende Verkehrsbelastung durch Staus, Lärm und Abgase stellt eine immer größere Herausforderung für die Bevölkerung des Wipptals dar. Wir hoffen alle, dass die zuständigen Stellen (Land und Staat) die nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu verbessern und die Lebensqualität im Tal langfristig zu sichern.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Statistik:<\/strong><\/p><p>Gesamtfahrzeuge pro Jahr:<\/p><p>2025: 4.391.522 Fahrzeuge (+0,76 % gegenüber 2024)<\/p><p>2024: 4.358.240 Fahrzeuge (+0,77 % gegenüber 2023)<\/p><p>2023: 4.324.817 Fahrzeuge (kein Vergleichswert zum Vorjahr, da 2022 nicht vollständig erfasst)<\/p><p><br><\/p><p>Verteilung der Verkehrsströme (2025):<\/p><p>Richtung Nord-Süd: 2.490.127 Fahrzeuge (56,7 % des Gesamtverkehrs)<\/p><p>Richtung Süd-Nord: 1.901.395 Fahrzeuge (43,3 % des Gesamtverkehrs)<\/p><p><br><\/p><p>Verkehrsreichste Tage:<\/p><p>2025: <\/p><p>14. Juni: 16.193 Fahrzeuge<\/p><p>Oktober: 16.154 Fahrzeuge (−0,24 % gegenüber dem Spitzenwert 2025)<\/p><p>August: 16.125 Fahrzeuge (−0,42 % gegenüber dem Spitzenwert 2025)<\/p><p>2024:<\/p><p>30. Mai: 17.149 Fahrzeuge (+5,9 % gegenüber dem Spitzenwert 2025)<\/p><p>2023:<\/p><p>11. Juni: 16.551 Fahrzeuge (+2,2 % gegenüber dem Spitzenwert 2025)<\/p><p><br><\/p><p>Entwicklung der Verkehrsbelastung:<\/p><p>2023–2024: Anstieg um 33.423 Fahrzeuge (+0,77 %)<\/p><p>2024–2025: Anstieg um 33.282 Fahrzeuge (+0,76 %)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225780665-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>