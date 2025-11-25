<p>Ab heute, dem 25. November 2025, ist die Verbindungsstraße zwischen Tschöfs und Raminges aufgrund der jährlichen Wintersperre für die Talabfahrt des Skigebietes Rosskopf gesperrt. Die Sperre bleibt bis zum Ende der Wintersaison aufrecht und dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer:innen sowie der reibungslosen Durchführung des Skibetriebs.<\/p><p>Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen eine sichere und schöne Wintersaison!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225775449-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>