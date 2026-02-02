<p>Die Gemeinde Sterzing hat an einigen Wertstoffinseln eine Videoüberwachung installiert, um die Sauberkeit und eine effiziente Nutzung der Sammelstellen zu gewährleisten. Leider kommt es immer wieder zu Fällen von illegaler Müllablagerung, die nicht nur die Umwelt belasten, sondern auch die Qualität der Wertstoffsammlung beeinträchtigen.<\/p><p>Erste Erfolge durch die Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei<\/p><p>Die Auswertung der Videoaufnahmen zeigt ein interessantes Bild: <strong>Nur wenige Wiederholungstäter<\/strong> sind für einen Großteil der illegalen Ablagerungen verantwortlich. Dank der Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei konnten bereits einige dieser Täter identifiziert und die entsprechenden Strafen ausgestellt werden.<\/p><p>Ziel: Eine saubere Stadt und hochwertige Wertstoffsammlung<\/p><p>„Die Gemeinde Sterzing setzt sich mit Nachdruck für eine saubere Stadt und eine hochwertige Wertstoffsammlung ein. Wer diese Bemühungen durch illegale Müllablagerungen untergräbt, muss mit Konsequenzen rechnen. Die Videoüberwachung ist ein entscheidender Schritt, um Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen und die Lebensqualität in Sterzing weiter zu verbessern“, betont Umweltstadtrat Heinrich Forer.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225783515-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>