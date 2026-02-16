<p>Die Videoüberwachung an den Wertstoffinseln fördert Erstaunliches zutage: Nachdem dieselbe Person gleich zweimal an einem Tag bei illegalen Müllablagerungen erwischt wurde, drängt sich die Frage auf, ob für manche das Ignorieren grundlegender Regeln des Zusammenlebens längst zur „persönlichen Überzeugung“ geworden ist.<\/p><p>Stadtrat Heinrich Forer zeigt sich deutlich: „Illegale Müllentsorgung ist kein ‚Lifestyle‘, sondern eine Belastung für Umwelt, Gemeinschaftskasse und die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Wer das aus ‚Prinzip‘ tut, sollte sich fragen: Welches Sterzing will ich eigentlich mitgestalten?“<\/p><p>Die Kontrollen gehen weiter – doch echte Veränderung beginnt mit der Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Denn Sauberkeit ist kein Luxus, sondern eine Verpflichtung uns allen gegenüber.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225785720-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>