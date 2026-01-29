<p>Die Gemeinde Sterzing ergänzt ab Anfang 2026 das Willkommenspaket der Provinz Bozen um ein persönliches Zeichen der Wertschätzung: Alle Neugeborenen der Gemeinde erhalten zusätzlich ein handgemachtes Geschenk der Gemeinde.<\/p><p>Dabei handelt es sich um liebevoll gestrickte Patschler, die Wärme schenken und den jüngsten Bürgerinnen und Bürgern von Beginn an zeigen sollen, dass sie in Sterzing herzlich willkommen sind. Die Initiative wurde von Christine Eisendle Recla und Melanie Ploner im Rahmen ihrer Tätigkeit als Gemeindevertreterinnen für die Familie umgesetzt.<\/p><p>Ein besonderer Dank gilt Veronika Eisendle, die die Patschler unentgeltlich und mit großer Hingabe gestrickt hat. Ebenso bedankt sich die Gemeinde herzlich bei Frau Ingeborg Hutcap Unterthiner, Bewohnerin des Seniorenwohnheimes, die mit ihrer Zeichnung des Zwölferturms dem Geschenk eine starke emotionale und lokale Verbundenheit verleiht.<\/p><p>Die Willkommensgeschenke wurden im Rathaus von Melanie Ploner, Christine Eisendle Recla, Bürgermeister Peter Volgger und Marina Niccolini öffentlich präsentiert. <\/p><p><img src="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1529042&mode=T&width=640&height=480&t=1769682742&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Babypatschler"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225783117-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>