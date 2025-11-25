<p>Die Stadtgemeinde Sterzing hat auf Initiative des Seniorenbeirates die Errichtung eines Seniorengemeinderates beschlossen. Der aus 11 Personen bestehende Seniorengemeinderat soll Ansprechpartner für die Senioren dieser Gemeinde sein und kann Anliegen gegenüber der Gemeinde und anderen Institutionen und Vereinen vertreten. Er soll Initiativen zu Gunsten der Senioren unserer Gemeinde ergreifen und dazu beitragen, ihre Lebensqualität zu verbessern. <\/p><p>Wahlberechtigt sind alle Senioren, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben und in den Wählerlisten der Stadtgemeinde Sterzing eingetragen sind. Die Wahl erfolgt mittels Stimmzettel, auf dem bis zu 3 Vorzugsstimmen gegeben werden können.<\/p><p>Von Freitag, 28. November 2025 bis Sonntag, 30. November 2025 können die Stimmzettel an folgenden Orten in die eigens aufgestellten Wahlurnen eingeworfen werden: <\/p><p><strong>FREITAG, 28.11.2025<\/strong> Bezirksaltersheim 15.00 - 17.00 Uhr<\/p><p><strong>SAMSTAG, 29.11.2025<\/strong><\/p><p>Fraktion Ried – altes Schulhaus 08.00 - 10.00 Uhr<\/p><p>Fraktion Tschöfs – alte Schule 10.30 - 12.30 Uhr <\/p><p>Fraktion Thuins – Feuerwehrhalle 15.00 - 17.00 Uhr<\/p><p>Erdgeschoss im Rathaus von Sterzing 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr<\/p><p><strong>SONNTAG, 30.11.2025<\/strong><\/p><p>Erdgeschoss im Rathaus von Sterzing 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr<\/p><p>Erdgeschoss der Grundschule Dr. Josef Rampold (neben Pfarrkirche) 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung und der Seniorengemeinderat der Stadtgemeinde Sterzing ersuchen Sie höflichst um Ihre Beteiligung an der Wahl.<\/p><p><br><\/p>