<p dir="ltr">Gute Nachrichten für alle Sterzingerinnen und Sterzinger: Beim Trinkwasser gehört unsere Stadt zu den günstigsten Gemeinden des Landes. Das zeigt die Erhebung des Landesinstituts für Statistik (ASTAT) zu den Abgabentarifen 2025, in der 116 Südtiroler Gemeinden verglichen wurden (Beispielrechnung A).<\/p><p dir="ltr"><strong>Sterzing: Spitzenwert beim Trinkwasser<\/strong><\/p><p dir="ltr">Mit 88,00 Euro hat Sterzing den niedrigsten Trinkwassertarif im gesamten Wipptal. Landesweit belegt die Stadt Rang 13 von 116 und liegt damit im günstigsten Zehntel Südtirols. Der Landesmedian beträgt 137,36 Euro, in Sterzing zahlt man also gut ein Drittel weniger. Besonders deutlich wird der Unterschied zu den teuersten Gemeinden: In Truden im Naturpark kostet das Trinkwasser 349,80 Euro, fast das Vierfache.<\/p><p dir="ltr"><strong>Auch in der Gesamtsumme überzeugend<\/strong><\/p><p dir="ltr">Rechnet man Trinkwasser, Abwasser und Hausmüll zusammen, kommt Sterzing auf 526,20 Euro. Das liegt klar unter dem Landesmedian von 601,28 Euro und bedeutet Rang 27 von 116. Damit zählt Sterzing auch als Stadt mit Zentrumsfunktion, öffentlichen Einrichtungen und Infrastruktur zu den günstigeren Gemeinden des Landes.<\/p><p dir="ltr"><strong>Das Wipptal im Überblick<\/strong><\/p><div dir="ltr"><table style="margin-right: calc(40%); width: 60%;"><thead><tr><th scope="col">Gemeinde<\/th><th scope="col" style="width: 26.8698%;">Trinkwasser<\/th><th scope="col" style="width: 18.146%;">Abwasser<\/th><th scope="col" style="width: 16.3243%;">Hausmüll<\/th><th scope="col" style="width: 13.451%;">Summe<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Freienfeld<\/td><td style="width: 26.8698%;">138,60<\/td><td style="width: 18.146%;">242,00<\/td><td style="width: 16.3243%;">74,80<\/td><td style="width: 13.451%;">455,40<\/td><\/tr><tr><td>Sterzing<\/td><td style="width: 26.8698%;">88,00<\/td><td style="width: 18.146%;">288,20<\/td><td style="width: 16.3243%;">150,00<\/td><td style="width: 13.451%;">526,20<\/td><\/tr><tr><td>Franzensfeste<\/td><td style="width: 26.8698%;">101,20<\/td><td style="width: 18.146%;">253,00<\/td><td style="width: 16.3243%;">180,40*<\/td><td style="width: 13.451%;">534,60<\/td><\/tr><tr><td>Ratschings<\/td><td style="width: 26.8698%;">109,36<\/td><td style="width: 18.146%;">301,84<\/td><td style="width: 16.3243%;">146,28<\/td><td style="width: 13.451%;">557,48<\/td><\/tr><tr><td>Pfitsch<\/td><td style="width: 26.8698%;">167,20<\/td><td style="width: 18.146%;">297,00<\/td><td style="width: 16.3243%;">153,12<\/td><td style="width: 13.451%;">617,32<\/td><\/tr><tr><td>Brenner<\/td><td style="width: 26.8698%;">99,00<\/td><td style="width: 18.146%;">396,00<\/td><td style="width: 16.3243%;">150,92*<\/td><td style="width: 13.451%;">645,92<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><p dir="ltr">Beträge in Euro, Beispiel A. *Beim Hausmüll legen Brenner und Franzensfeste abweichende Mindestentleerungsmengen zugrunde, die Werte sind nur bedingt vergleichbar.<\/p><p dir="ltr"><em>Quelle: ASTAT, Abgabentarife für Gebäude nach Art und Gemeinde 2025 - Beispielrechnung A (Meldungen der Gemeinden).<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225829803-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>