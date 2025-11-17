<p>Am 25. Oktober 2025 fand in der Stadtbibliothek und im Stadttheater Sterzing das große Lesefest zum Abschluss der Wipptaler Sommerleseaktion „Mit Büchern hoch hinaus – wir erlesen uns den Zwölferturm“ statt. Die Aktion begann am 26. Mai und endete am 27. September, mit dem Ziel, gemeinsam den 46 Meter hohen Zwölferturm Buch, um Buch zu erklimmen. Dieses sportliche Leseprojekt richtete sich an Grundschulkinder und erstmals auch an Kindergartenkinder, um das Vorlesen zu fördern und so die Lesekompetenz nachhaltig zu stärken.<\/p><p>Im Rahmen der Sommerleseaktion wurden stolze 3.605 Bücher gelesen, was einer erlesenen Gesamthöhe von über 90 Metern entspricht, also fast zwei Zwölfertürme konnten gemeinsam erlesen werden. Besonders engagierte Kinder wurden mit Buchgutscheinen belohnt. Alle teilnehmenden Kinder erhielten eine Büchertasche als Anerkennung für ihren Einsatz.<\/p><p>Die nun schon dritte Wipptaler Sommerleseaktion und das abschließende Lesefest mit einem bunten Unterhaltungsprogramm für die Kinder ist auch heuer wieder ein besonderes Erlebnis gewesen, das nicht nur die Lesefreude steigert, sondern auch die gelungene Zusammenarbeit der Stadtbibliothek mit den Grundschulbibliotheken und den Öffentlichen Bibliotheken Stilfes, Trens, Mauls, Gossensaß und Pflersch unter Beweis gestellt hat. Die Veranstaltung unterstrich, wie wertvoll die Investition in Leseförderung ist und wie viel Freude das gemeinsame Lesen den Kindern bereitet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225774022-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>