<p>Rund 90 junge Erwachsene folgten der Einladung zur Feier der Jungbürger:innen der Gemeinden Bruneck, Olang, Percha, Pfalzen, Rasen-Antholz und St. Lorenzen 12. September 2025 im Raiffeisen Forum in Bruneck. <\/p><p>Nach dem musikalischen Auftakt von Theresa Falkensteiner und Jonas Oberstaller, folgten die Grußworte und Glückwünsche seitens der Gemeindevertreter:innen. <\/p><p>Für die Stadtgemeinde Bruneck überbrachte Stadträtin Stefanie Peintner die Glückwünsche an die Jugendlichen.<\/p><p>Eines der Highlights des Abends war die Auflösung Quiz, das die Jugendlichen im Vorfeld online ausfüllen konnten. Die Fragen drehten sich einerseits um Wissen rund um die eigene Gemeinde, um die bürgerlichen Rechte und Pflichten, sowie um die finanzielle Bildung. Abgerundet wurde das vom Jugenddienst und der Raiffeisenkasse Bruneck ausgearbeitete Quiz mit der Frage nach dem persönlichen Traum. Viele Jugendliche träumen davon, die Welt zu bereisen, zu studieren oder eine Familie zu gründen. Andere wünschen sich das Leben in vollen Zügen zu genießen, Gesundheit und Zufriedenheit. Unter den 20 richtigen Einsendungen wurden Lukas Campidell aus Reischach mit einem Betrag von 300 Euro, Fabian Oberhammer, ebenfalls aus Reischach mit 500 Euro und Anna Oberegelsbacher aus Bruneck mit 1.000 Euro belohnt. <br>xxl.games, Essen und Getränke sowie musikalische Unterhaltung rundeten die gemeinsame Feier der Volljährigkeit ab. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225762509-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>