<p>Rund 80 junge Erwachsene der Gemeinden Bruneck, Olang, Percha, Pfalzen, Rasen-Antholz und St. Lorenzen waren dem 11. September 2026 der Einladung zur Feier ihrer Volljährigkeit im Raiffeisen Forum Bruneck gefolgt. <\/p><p>Nach dem musikalischen Auftakt von Eva Grünbacher, folgten die Grußworte und Glückwünsche seitens der GemeindevertreterInnen. Für die Stadtgemeinde Bruneck überbrachte Bürgermeister Bruno Wolf die Glückwünsche an die Jugendlichen.<\/p><p>Am Abend wartete zudem die Auflösung des Quiz, das die Jugendlichen im Vorfeld online ausfüllen konnten. Die Fragen drehten sich einerseits um Wissen rund um die eigene Gemeinde, um die bürgerlichen Rechte und Pflichten, sowie um die finanzielle Bildung. Abgerundet wurde das vom Jugenddienst und der Raiffeisenkasse Bruneck ausgearbeitete Quiz mit der Frage nach dem persönlichen Traum. Viele Jugendliche träumen davon, finanziell unabhängig zu sein, einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten, zu studieren oder eine Familie zu gründen. Andere wünschen sich so viel wie möglich von der Welt zu sehen und jeden Tag zu genießen.<br>22 QuizteilnehmerInnen hatten alle Fragen richtig beantwortet. Aus diesen wurden die drei Erstplatzierten, alle aus Pfalzen, ermittelt: Damian Wenter gewann 300 Euro, Nina Harrasser 500 Euro und Maximilian Trojer 1.000 Euro. <br>Nach dem offiziellen Teil wurde bei leckerem Essen und Getränken, xxl.games und Musik die Volljährigkeit gefeiert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225826740-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>