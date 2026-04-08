<p>Ab dem 3. August 2026 verlieren die Personalausweise in Papierform endgültig ihre Gültigkeit, auch wenn sie ein späteres Ablaufdatum aufweisen (gemäß der neuen EU-Verordnung 2025\/1208).<\/p><p>Ab diesem Datum kann das Papierdokument weder im Inland noch für Auslandsreisen verwendet werden: Das bedeutet, dass der elektronische Personalausweis (CIE) für alle erforderlich ist.<\/p><p>Die Stadtgemeinde Bruneck lädt daher alle Bürgerinnen und Bürger, die noch einen Personalausweis in Papierform besitzen, ein, rechtzeitig einen Termin für die Ausstellung des elektronischen Personalausweises (CIE) zu vereinbaren. So lassen sich Unannehmlichkeiten, ein erhöhtes Antragsaufkommen kurz vor Fristablauf sowie organisatorische Schwierigkeiten – insbesondere im Vorfeld der Sommerreisezeit –vermeiden.<br>Bitte vereinbaren Sie für die Ausstellung einen Termin beim Meldeamt: Tel. <a href="tel:+390474545352">+39 0474 545352<\/a> von Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr.<\/p><p>Alle Informationen zum elektronischen Personalausweis (Kosten, Dokumente, Formulare) finden Sie unter folgendem Link: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.comune.brunico.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Bekanntmachungen\/Elektronische_Identitaetskarte_EIK_CIE_">https:\/\/www.comune.brunico.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Bekanntmachungen\/Elektronische_Identitaetskarte_EIK_CIE_<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225794519-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>