<p>Die Vertreterinnen und Vertreter der 28 Gemeinden des Abwasserkonsortiums Pustertal haben am 21. November 2025 Daniel Schönhuber als Präsidenten der Konsortialversammlung bestätigt.<\/p><p>Thomas Schuster, der Bürgermeister von Rasen-Antholz, wurde zum Vizepräsidenten gewählt.<\/p><p>Das Abwasserkonsortium ist das Paradebeispiel einer erfolgreichen übergemeindlichen Zusammenarbeit. 28 Gemeinden gehören dem Konsortium an, das Eigentümer der fünf Kläranlagen in Innichen, Welsberg, Mühlbach, St. Lorenzen und Abtei und der 130 km an Kanalnetz ist. Geführt werden diese von der ARA Pustertal, deren Geschäftsführer Konrad Engl und deren Präsident Norbert Alois Kosta ist. <\/p><p>Die Führungskosten für die Kläranlagen und Hauptsammler, die sich 2026 auf rund 8 Millionen Euro belaufen, werden auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zur verkauften Trinkwassermenge aufgeteilt. Für den Abwasserdienst zahlen die Gemeinden 8 Cent für die Instandhaltung des Kanalnetzes und 75 Cent für die Abwasserreinigung, jeweils berechnet auf die verkauften m3 an Trinkwasser.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225776619-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>