<p>Seit dem 1. Jänner 2026 ist die Sozialgenossenschaft Renovas im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Pustertal für die Sammlung von gebrauchten Kleidern und Schuhen aus Privathaushalten in den Gemeinden des Pustertals zuständig. Renovas ist eine Sozialgenossenschaft mit Sitz in Bozen. Die Sammlung sichert Arbeitsplätze für Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt. <\/p><p>Im Recyclinghof von Bruneck stehen nach wie vor die Container für die Entsorung zur Verfügung. Besonders wichtig ist, dass die Waren sauber und trocken in die Container gegeben werden. <\/p><p>Das wird gesammelt: <\/p><ul><li>gut erhaltene Gebrauchtbekleidung aus Privathaushalten zur Wiederverwendung, alle Arten von Oberbekleidung, Bademode<\/li><li>saubere Unterwäsche, Socken<\/li><li>Schuhe paarweise gebündelt <\/li><li>Lederbekleidung, Pelze<\/li><li>Hüte, Mützen, Schals, Handschuhe<\/li><li>Handtaschen, Gürtel, Accessoires <\/li><li>Federbetten, Kissen, Wolldecken, sonstige Decken <\/li><li>Tischwäsche, Haushaltswäsche, Gardinen, Vorhänge <\/li><li>Handtücher, Badetücher, Trockentücher <\/li><\/ul><p>Die gesammelten Alttextilien werden über Partnerbetriebe an Sortierzentren in Deutschland und Holland weitergeleitet. Dort wird jedes Stück von Hand geprüft. Tragfähige Kleidung gelangt in den Second-Hand-Kreislauf, andere Textilien werden zu Recyclingfasern oder Putzlappen verarbeitet, nicht verwertbare Ware wird verbrannt.<\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie in den Umweltdiensten der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter <a href="tel:+390474412980">+39 0474 412980<\/a>, <a data-fr-linked="true" href="mailto:umweltdienste@bzgpust.it">umweltdienste@bzgpust.it<\/a>., im Recyclinghof <a href="tel:+390474555629">+39 0474 555629<\/a> und auf der Webseite der Sozialgenossenschaft Renovas: <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.renovas.it">www.renovas.it<\/a>.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1537553&mode=T&width=640&height=480&t=1774871689" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Foto der Kampagne der Sozialgenossenschaft Renovas" data-lightbox="true" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225792154-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>