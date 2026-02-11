<p>Infos und Hilfe im Falle einer Pflegebedürftigkeit<\/p><p>Manchmal entwickelt sie sich langsam, über Jahre… manchmal ist sie plötzlich da, von einem Tag zum anderen. Pflegebedürftigkeit kann in jeder Lebensphase auftreten und verändert das tägliche Leben radikal. In erster Linie jenes der betroffenen Person, aber auch jenes der Angehörigen, der Freundinnen und Freunde. Menschen sind plötzlich mit ganz neuen Themen und Fragen konfrontiert, die überfordern und belasten können. Wie soll der Pflegealltag organisiert werden? Wo bekomme ich Hilfe? Welche Leistungen stehen mir zu?<\/p><p>Neben organisatorischen, administrativen und finanziellen Herausforderungen verändern sich mit einer Pflegesituation oft auch die sozialen Rollen innerhalb familiärer Gefüge. Körperliche und psychische Belastungen, das Fehlen von Anerkennung oder die gesellschaftliche Selbstvertändlichkeit, dass die Pflege innerhalb der Familie übernommen wird, bringen Angehörige an ihre Grenzen. Das Erleben von Aussichtslosigkeit, die Angst nicht ausreichend zu helfen, etwas Falsch zu machen, die Zeitintensivität von Pflege und die damit oftmals einhergehende soziale Isolation führen nicht selten zu Überforderungsgefühlen.<\/p><p>Unsere Anlaufstelle Pflege und Betreuung im Sozialsprengel Bruneck-Umgebung wirkt genau dieser Überforderung entgegen. Die Mitarbeiterinnen geben Informationen und Orientierung in der ersten Phase einer Pflegesituation. Sie beraten und informieren über alle Hilfen, die eine Pflege zu Hause erleichtern können. Sie begleiten und unterstützen pflegende Angehörige. Denn Hilfe (holen) ist im Falle einer Pflegebedürftigkeit eine Notwendigkeit!<\/p><p>Das Angebot der Anlaufstelle:<\/p><ul><li>Wir geben Informationen rund um die Pflege und beraten individuell.<\/li><li>Wir helfen bei der Antragstellung ums Pflegegeld.<\/li><li>Wir zeigen Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten auf und helfen bei administrativen Belangen (z.B. Antrag für die Zivilinvalidität, für die Aufnahme in das Tagespflegeheim, in die Kurzzeitpflege oder für die Daueraufnahme in ein Pflegeheim).<\/li><li>Wir informieren über finanzielle Möglichkeiten und bieten individuelle Beratung bei Entscheidungen, die zu treffen sind.<\/li><li>In regelmäßigen Abständen organisieren wir Kurse „Zu Hause betreuen und begleiten“. Dabei erhalten die Teilnehmenden pflegerische, psychologische, rechtliche und medizinische Basisinformationen.<\/li><li>Wir koordinierten und begleiteten die Gruppentreffen „Pflegende Angehörige begegnen sich“: Einmal im Monat kommen pflegende Angehörige in lockerer Atmosphäre ins Gespräch, tauschen Erfahrungen aus, geben und erhalten Informationen rund um die Pflege und erweitern dadurch eigene Perspektiven.<\/li><li>Außerdem ist es uns ein Anliegen, Tabuthemen anzusprechen. Wir organisieren deswegen auch größere öffentliche Veranstaltungen und Vortragsreihen.<\/li><\/ul><p>Sie sind mit einer Pflegebedürftigkeit konfrontiert? Melden Sie sich bei uns und vereinbaren Sie einen Termin: Anlaufstelle Pflege und Betreuung, Sozialsprengel Bruneck-Umgebung, +39 0474 537870, <a data-fr-linked="true" href="mailto:bruneck@anlaufstelle.bz.it">bruneck@anlaufstelle.bz.it<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225785098-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>