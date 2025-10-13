<p>Die Stadtgemeinde Bruneck erinnert, dass die Anmeldungen für die vier angebotenen Möglichkeiten des Mittagstisches im Schuljahr 2026\/2027 verbindlich innerhalb 20. Oktober 2025 erfolgen müssen.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Gemeinde_organisiert_Mittagstisch_an_vier_Schultagen" title="Link zur eigenen Pressemitteilung">Hier finden Sie die Angebote.<\/a><\/p><p>„Innerhalb der Stadtverwaltung sind die organisatorischen Vorbereitungen für den erweiterten Mittagstisch angelaufen. Erst wenn die verbindlichen Anmeldungen eingegangen sind, wird die Stadtverwaltung die nächsten Planungsschritte setzen können“, informiert Schulstadträtin Julia Engl.<\/p><p>Der Mittagstisch findet unmittelbar nach Unterrichtsende statt und dauert bis ca. 13:15 Uhr. Danach werden die Kinder nach Hause entlassen. In den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt ausschließlich der Mittagstisch, verlängerte Bildungszeiten bzw. Nachmittagsbetreuung werden von Seiten der Gemeinde nicht angeboten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225768620-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>