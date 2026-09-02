<p>Beim letzten Treffen der Partnerstädte in Tielt erhielt die Stadt Bruneck von ihrer Partnerstadt Groß-Gerau einen Apfelbaum als Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit. Am Freitag, 28. August, wurde dieser von der Stadtgärtnerei in der Tielt Promenade gepflanzt.<\/p><p>Mit dieser besonderen Geste wird die langjährige Städtepartnerschaft auf sichtbare und nachhaltige Weise unterstrichen. Als lebendiges Symbol soll der Apfelbaum künftig an die enge Verbundenheit zwischen den Partnerstädten erinnern und die Bedeutung internationaler Begegnungen und gemeinsamer Initiativen hervorheben.<br>An der Pflanzung nahmen Gemeinderatspräsident Reinhard Weger, Stadtrat Lukas Neumair und Stadträtin Stefanie Peintner teil.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1560694&mode=T&width=640&height=480&t=1788340389" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Stadtrat Lukas Neumair, Stadtgärtner Josef Winkler, Stadträtin Stefanie Peintner, Gemeinderatspräsident Reinhard Weger"><span class="fr-inner">von links: Stadtrat Lukas Neumair, Stadtgärtner Josef Winkler, Stadträtin Stefanie Peintner, Gemeinderatspräsident Reinhard Weger<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225821541-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>