<p>Vom 30. Juli bis zum 7. August 2026, jeweils in der Zeit vom 07:00 bis 17:00 Uhr werden im Waldheimer Weg Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Betroffen ist das Teilstück zwischen Landesberufsschule und Jugend- und Kulturzentrum UFO. <\/p><p>Bei Bedarf wird die Straße von der beauftragten Firma gesperrt. Die Sperre wird durch eine entsprechende Beschilderung am Beginn des Waldheimer Weges, von der Reischacher Straße aus sichtbar, angekündigt.<br>Während der Sperrung erfolgt die Zufahrt nach Waldheim über die St. Lorenzner Straße, die Josef-Ferrari-Straße Richtung Campus Röd und dann weiter am italienischen Schulzentrum vorbei Richtung UFO. Das Fahrverbot in diesem Teilstück wird deshalb vom 30. Juli bis zum 7. August aufgehoben. Die Pfosten an der Verbindungsstraße beim UFO sind entfernt worden, um die Durchfahrt zu ermöglichen.<br>Vom Waldheimer Weg zweigt eine Zufahrt zum Sozialzentrum TRAYAH ab. Auch diese Zufahrt wird zeitweilig nicht befahrbar sein.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225815426-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>