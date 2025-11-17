<p>Die jüngst ausgeführten Arbeiten am Bahnübergang haben kein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht. Zwischen Straßenoberfläche und Gleis besteht weiterhin ein Niveauunterschied, der dringend angepasst werden muss.<\/p><p>Deshalb werden von Mittwoch, 19. November, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 20. November, 06:00 Uhr die entsprechenden Ausbesserungsarbeiten durchgeführt. Die Straße ist gesperrt. Der Verkehr wird über den Nordring und die Carl-Toldt-Straße umgeleitet. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225773994-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>