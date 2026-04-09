<p>In der Woche vom 13. bis 17. April 2026 wird der Kreuzungsbereich Europastraße\/Josef-Schweighofer Straße neu asphaltiert.<\/p><p>Zuerst wird der alte Asphaltbelag komplett abgefräst. Während der Fräsarbeiten bleibt der Straßenabschnitt einspurig befahrbar. Im Zuge der Neuasphaltierung wird die Straße für einen Tag gesperrt und der motorisierte Verkehr umgeleitet. Die Einbahnregelung in der Romstraße wird aufgehoben. Der Durchgang für die FußgängerInnen und die Durchfahrt für die RadfahrerInnen sind gewährleistet.<\/p><p><strong>Einschränkungen für Busse<\/strong><br>Der öffentliche Personennahverkehr fährt vom 13. bis 17. April nicht durch die Europastraße, deshalb kommt es zu folgenden Änderungen:<br>Die Überlandlinien 401 (Bruneck - Brixen), 421 (Vintl – Terenten – Pfalzen – Bruneck), 406_461 (Gadertal - Bruneck) fahren nicht ins Stadtzentrum, sondern halten nur am Busbahnhof. Die Haltestellen am Graben und in der Europastraße werden nicht bedient.<\/p><p>Die Citybuslinien 420.1 (St. Georgen – Bruneck – Reischach) und 420.2 (St. Lorenzen – Bruneck – Dietenheim – Aufhofen) halten statt in der Europastraße am Graben und in der Michael-Pacher-Straße. Auch halten sie nicht direkt beim Gebäude des Zugbahnhofes, sondern in der Guglielmo-Marconi-Straße.<\/p><p>Die Citybuslinie 420.3 fährt von Stegen nicht auf den Zugbahnhof, sondern hält am Stegener Marktplatz.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225794847-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>