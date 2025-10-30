<p>Am Montag, 3. November 2025 beginnen vor dem Gewerbepark Ahraue Asphaltierungsarbeiten, die innerhalb Mittwoch, 5. November abgeschlossen sein werden. <\/p><p>Ab dem Haus Glaszentrum\/Ahraue Nr. 10 wird die Straße gesperrt. Der Gewerbepark Ahraue ist über die Verbindungstraße hinter der Klinik Salus erreichbar. Die Zufahrt zum Feldweg und zu den Häuser Ahraue Nr.18 und 20 ist gesperrt.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225771328-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>