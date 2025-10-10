<p>Der Beirat für Integration und Migration hat sich in den letzten Jahren als wichtiges Gremium für ein achtungsvolles Zusammenleben in der Gemeinde Bruneck etabliert. Mit dem diesjährigen Ende der Amtsperiode steht die Neubesetzung des Beirates an. <\/p><p>Das Hauptaufgabengebiet des Beirates für Integration und Migration umfasst in erster Linie Sensibilisierungs- und bewusstseinsbildende Maßnahmen in all jenen Bereichen, welche die Themen Integration und Migration betreffen. Der Fokus liegt dabei auf dem Gemeinwohl aller. <\/p><p>„Jedes Gremium steht und fällt mit dem Engagement der Menschen dahinter. Für die Neubesetzung des Beirates suchen wir Personen mit Ideen und Visionen, die Zusammenarbeit suchen und fördern und spürbare Akzente für ein respektvolles und lebendiges Miteinander und Füreinander setzen, damit sich Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund in der Stadtgemeinde Bruneck wohlfühlen dürfen. Wer sich in diesem Bereich aktiv einbringen und einsetzen möchte, ist im Beirat für Integration und Migration herzlich willkommen“ so der Aufruf der zuständigen Stadträtin Stefanie Peintner. <\/p><p>Interessierte können ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Beirat für Integration und Migration innerhalb 14.11.2025 an die E-Mail-Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:allg.dienste@gemeinde.bruneck.bz.it">allg.dienste@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a> senden. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225768622-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>