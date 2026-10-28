<p><strong>Ein bewährtes Projekt bringt junge Menschen zusammen und stärkt das gesellschaftliche Miteinander<\/strong><\/p><p>Mit einem Kennenlerntreffen im UFO Bruneck fiel am Mittwoch, 21. Oktober 2026, der offizielle Startschuss für das Projekt „Hond in Hond – Freizeit mitnondo“ 2026\/2027. Bis Mai 2027 engagieren sich 85 Oberschülerinnen und Oberschüler gemeinsam mit Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund und gestalten ihre Freizeit aktiv miteinander. <\/p><p>Insgesamt 85 Schülerinnen und Schüler aus fünf Oberschulen des Pustertals beteiligen sich heuer am Projekt. Sie kommen vom Sozialwissenschaftlichen und Kunstgymnasium Bruneck, dem Oberschulzentrum Sand in Taufers, dem Sprachen- und Realgymnasium Bruneck, der Technologischen Fachoberschule Bruneck sowie dem Oberschulzentrum Stern\/Abtei. Gemeinsam begleiten die Jugendlichen 36 Menschen mit Behinderung und mit Migrationshintergrund. Sie verbringen während des Schuljahres einen Teil ihrer Freizeit miteinander und sammeln dabei wertvolle Erfahrungen. Im Mittelpunkt stehen Begegnung, gegenseitiges Verständnis, soziales Engagement und die Freude an gemeinsamen Aktivitäten.<br>Die Teilnehmenden schließen sich zu Teams zusammen und gestalten Freizeitaktivität in Eigenregie. Ob Ausflüge, gemeinsame Unternehmungen oder kulturelle Angebote: Die Aktivitäten werden von den Jugendlichen selbst geplant und organisiert. Unterstützt werden sie dabei von verschiedenen Freizeiteinrichtungen im Pustertal, die ermäßigte oder kostenlose Eintritte ermöglichen.<br>Das Projekt lebt von einer starken Zusammenarbeit. Das Pädagogische Beratungszentrum Bruneck, die Bezirksgemeinschaft Pustertal, der AEB – Aktive Eltern von Menschen mit Behinderung VFFG sowie die fünf beteiligten Schulen tragen gemeinsam dazu bei, dass dieses besondere Angebot seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt werden kann. Die langjährige Kooperation zeigt, wie nachhaltige Projekte für Jugendliche entstehen, wachsen und über Generationen hinweg wirken können.<\/p><p>Die positive Stimmung beim Kennenlerntreffen im Ufo war deutlich spürbar. Die Freude, Offenheit und Energie der Jugendlichen machten einmal mehr sichtbar, wie wertvoll echte Begegnungen sind. Alles deutet darauf hin, dass auch das Projektjahr 2026\/27 wieder zu einer Erfolgsgeschichte für gelebte Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt im Pustertal wird.<\/p><p>Foto: Bezirksgemeinschaft Pustertal<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225831549-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>