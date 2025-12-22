<p>In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres lag der Fokus auf den Planungsdokumenten der Stadtverwaltung, sprich Einheitliches Strategiedokument, Haushaltsvoranschläge der Gemeinde und der Feuerwehren sowie Stellenplan.<\/p><p>Vor der Behandlung dieser wurde Evi Ertl einstimmig als Gemeinderätin der Süd-Tiroler Freiheit bestätigt, nachdem Gemeinderat Bernhard Hilber aufgrund einer Unvereinbarkeit aus dem Gemeinderat ausgeschieden war und der nächstgewählte auf der Liste der Süd-Tiroler Freiheit, Werner Straudi, auf das Amt verzichtet hatte. <\/p><p>Einstimmig genehmigte der Gemeinderat sowohl den Stellenplan als auch die Haushaltsvoranschläge der Freiwilligen Feuerwehren des Gemeindegebietes. Ausführlich diskutiert und schließlich mehrheitlich angenommen wurden das Einheitliche Strategiedokument und der Haushaltsvoranschlag 2026 – 2028. Im Vordergrund standen Verkehrs- und Bildungsthemen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225778700-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>