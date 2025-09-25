<p>Grünes Licht für die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des übergemeindlichen Fahrradweges Bruneck – Pfalzen gab der Gemeinderat bei der Sitzung Mittwoch, 24. September 2025.<\/p><p>Das Projekt zur technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit wurde mit nur einer Gegenstimme genehmigt, nachdem es von Stadtrat Hannes Niederkofler, von Hannes Oberhammer und Gernot Nicolussi-Leck vom Amt Öffentliche Arbeiten sowie von Michael Reichegger vom beauftragten Planungsstudio IPM im Detail vorgestellt worden war. Der Radweg soll vor allem den Pendlerverkehr zwischen den beiden Orten fördern. Die Kosten werden sich auf ca. 5 Millionen Euro belaufen. <\/p><p>Genehmigt wurde auch die Bauleitplanänderung von Wohnbauzone in Mischgebiet im Bereich der Kreuzung Michael-Pacher-Straße\/Guglielmo-Marconi-Straße. Vorab wurden die Details von Stadtrat Hannes Niederkofler und dem Direktor des Amtes Gemeindeplanung, Matthias Plaikner erläutert. <\/p><p><strong>Konsolidierte Bilanz<\/strong><br>Auf der Tagesordnung stand weiters die konsolidierte Bilanz, aus der die gesamte Tätigkeit der Stadtgemeinde Bruneck mit ihren Organisationsstrukturen, Körperschaften, kontrollierten Gesellschaften und Gesellschaften mit Beteiligung hervorgeht. Diese sind die Stadtwerke Bruneck, die BRUNECK AKTIV Gmbh, die Südtiroler Einzugsdienste AG, die Genossenschaft Emporium, die ARA Pustertal AG sowie das Konsortium Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. Die Bilanz wurde mit 18 Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen genehmigt. <\/p><p><strong>Unvereinbarkeit Ratsmitglied Bernhard Hilber<\/strong><br>Der Gemeinderat hat dem Ratsmitglied Bernhard Hilber mit 22 Ja-Stimmen und einer Enthaltung die Unvereinbarkeit wegen einer anhängigen Berufungsklage gegen die Stadtgemeinde Bruneck angelastet. Bernhard Hilber hat nun zehn Tage Zeit, um Bemerkungen vorzubringen oder den ihm angelasteten Unvereinbarkeitsgrund zu beseitigen, d.h. die eingebrachte Berufungsklage zurückzuziehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225766296-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>