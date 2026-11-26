<p>Zwei Beschlussanträge sowie das Einheitliche Strategiedokument der Gemeinde und der Haushaltsvoranschlag der Stadtwerke standen unter anderem auf der Tagesordnung der vorletzten Ratssitzung dieses Jahres.<\/p><p>Beide Beschlussanträge fanden zwar keine Mehrheit, deren Inhalte werden jedoch künftig Gegenstand von Maßnahmen sein. Zum einen ging es um die Beteiligung am Projekt „Jugendhaushalt Turbo 2027“, im Rahmen dessen junge Menschen von Gemeinde und Land die notwendigen Mittel erhalten, um jugendrelevante Projektideen umzusetzen. Bruneck beteilige sich zwar nicht unmittelbar am Projekt, das sich in der Probephase befinde, beziehe die Jugendlichen derzeit aber bereits in zahlreiche partizipative Prozesse ein. Weitere seien geplant, so Stadtrat Lukas Neumair.<br>Der zweite Beschlussantrag forderte Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor vermeidbarem Fahrzeuglärm, auch unter Einsatz von Schallmessgeräten. <\/p><p><strong>Haushaltsvoranschlag der Stadtwerke Bruneck<\/strong><br>Nach ausführlicher Diskussion einstimmig genehmigt wurden der Haushaltsvoranschlag 2027 und der Dreijahreshaushaltsplan 2027 – 2029 der Stadtwerke Bruneck.<br>Anwesend waren der Präsident der Stadtwerke, Peter Rech, der Generaldirektor Gustav Mischi und der Verwaltungsdirektor Andreas Ellemunter, die den Ratsmitgliedern Rede und Antwort standen. <br>Die Stadtwerke rechnen mit einem Gewinn von 5.800.000 Euro. Der Stromkonsum nehme weiter zu, auch wegen der E-Mobilität. Mischi betonte, dass die Stadtwerke erst kürzlich den Preisnachlass auf den Strompreis verdoppelt haben. Grundsätzlich gelte es, in Bezug auf die Anlagen immer am Ball zu bleiben, auch mit zusätzlichem Personal. In diesem Zusammenhang richtete Bürgermeister Bruno Wolf einen Dank an die Mitarbeiter der Stadtwerke, die einen ausgezeichneten Service bieten.<\/p><p><strong>Einheitliches Strategiedokument<\/strong><br>Mit 14 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen wurde das Einheitliche Strategiedokument genehmigt, das als Planungsdokument die strategischen und operativen Leitlinien der Stadtverwaltung festlegt. Die Gemeinderatsmitglieder stellten Detailfragen zu laufenden und künftigen Projekten. <\/p><p><strong>Recyclinghof: Zusammenarbeit mit St. Lorenzen und Percha wird fortgesetzt<\/strong><br>Einstimmig genehmigt wurde die Vereinbarung, die den Gemeinden von St. Lorenzen und Percha weiterhin, und zwar vom 1. Jänner 2027 bis einschließlich 31. Dezember 2029, die Nutzung des Brunecker Recyclinghofes ermöglicht, ein gelungenes Beispiel für eine übergemeindliche Zusammenarbeit, die mittlerweile seit 2023 besteht. In diesem Zusammenhang wurden auch künftige Zugangskontrollen für den Recyclinghof diskutiert, um dessen Nutzung durch Bürgerinnen und Bürger nicht konventionierter Gemeinden zu verhindern. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225835475-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>