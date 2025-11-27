<p>Bei der vorletzten Ratssitzung des heurigen Jahres stellte sich Vizegeneralsekretärin Silvia Kamelger den Mitgliedern des Gemeinderates vor. Sie übernimmt vorübergehend den Aufgabenbereich der Vizegeneralsekretärin Martina Ramin während deren Abwesenheit.<\/p><p><strong>Haushaltsvoranschläge der Stadtwerke einstimmig genehmigt<\/strong><br>Der Haushaltsvoranschlag 2026 und der Dreijahreshaushalt 2026 – 2028 der Stadtwerke Bruneck wurden von allen Ratsmitgliedern gutgeheißen. Sie hatten Gelegenheit, dem Präsidenten der Stadtwerke, Peter Rech, dem Generaldirektor Gustav Mischi und dem Verwaltungsdirektor Andreas Ellemunter konkrete Fragen zu den Inhalten des Haushaltsvoranschlages sowie zu den Projekten und Dienstleistungen der Stadtwerke zu stellen. Generaldirektor Mischi informierte über das neue Heizkraftwerk und bestätigte, dass rund 96 % der Haushalte im Versorgungsgebiet ihre Energie von den Stadtwerken beziehen. Grundsätzlich investieren die Stadtwerke vermehrt in die Versorgungssicherheit. Andreas Ellemunter erläuterte das enge normative Korsett, in dem sich die Stadtwerke bewegen müssen.<br>Abschließend dankte Bürgermeister Bruno Wolf den Verantwortlichen des Sonderbetriebes Stadtwerke Bruneck für ihren Einsatz.<\/p><p><strong>Einsatz für Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst<\/strong><br>Die Forderungen nach einer nachhaltigen Erhöhung der Gehälter im öffentlichen Dienst fand auch in einem Beschlussantrag Niederschlag, für den das Team K verantwortlich zeichnete und dessen Forderung lautete: Erhöhung der Grundgehälter im öffentlichen Dienst, insbesondere für die Gemeindebediensteten. Bürgermeister Bruno Wolf begrüßte den Einsatz des Team K und berichtete von einem diesbezüglichen Treffen, das letzthin mit dem Präsidenten des Gemeindenverbandes, Dominik Oberstaller, stattgefunden hat. Stadtrat Hannes Niederkofler erinnerte an die Petition, die für dieses Anliegen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtgemeinde Bruneck gestartet wurde und großen Anklang im ganzen Land gefunden hat.<br>Der Beschlussantrag wurde, mit einigen Anpassungen durch das Team K, mit 24 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen genehmigt. Auch wenn der Handlungsspielraum der Gemeindeverwaltung in diesem Bereich gering sei, werden alle verfügbaren Mittel und Hebel eingesetzt, um die Forderung nach einer deutlichen und spürbaren Erhöhung der Grundgehälter der Gemeindebediensteten einzufordern und zu unterstützen.<\/p><p>Der Beschlussantrag der Gemeinderatsmitglieder der verdi grüne verc, von Per Brunico - Für Bruneck und des Team K zur Reduzierung von Umgebungslärm in der Stadtgemeinde Bruneck fand keine Mehrheit.<br>Die vierte Haushaltsänderung wurde mit 20 Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen genehmigt. <br>Mit 16 Ja-Stimmen und 9 Enthaltungen wurde der Amtsverfall des Gemeinderatsmitgliedes Bernhard Hilber wegen des Unvereinbarkeitsgrundes eines anhängigen Gerichtsverfahrens mit der Stadtgemeinde Bruneck erklärt. In der kommenden Ratssitzung am 18. Dezember wird die Position des Gemeinderates Hilber nachbesetzt.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225775842-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>