<p>Bauleitplan, Haushalt und Rechnungsprüfer, dies die Themen der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 28. Oktober.<\/p><p>Die behandelte Änderung des Bauleitplans und Landschaftsplans betrifft die Errichtung des Radweges entlang der Pfalzner Straße. Stadtrat Hannes Niederkofler und Amtsdirektor Matthias Plaikner erläuterten die Trassenführung und standen für Fragen der Ratsmitglieder zur Verfügung. Spezifische technische Details werden erst auf Projektebene geregelt und waren deshalb nicht Gegenstand der Bauleit- und Landschaftsplanänderung, die mit 20 Ja-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt wurde.<\/p><p>Im Rahmen der dritten Haushaltsänderung 2026 wurde ein weiterer Teil des Verwaltungsüberschusses für Rücklagen im Ausmaß von 103.200 Euro auf den Haushaltsvoranschlag 2026 – 2028 übertragen. Generalsekretär Paul Bergmeister erläuterte die Details dazu. Die Haushaltsänderung wurde mit 17 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.<\/p><p>Hannes Mutschlechner und Thomas Graber wurden einstimmig als Mitglieder des Kollegiums für die Rechnungsprüfer der Stadtgemeinde Bruneck für den Dreijahreszeitraum 2027 – 2029 ernannt. Außerdem legten die Ratsmitglieder deren Entschädigung fest. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225831764-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>