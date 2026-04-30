<p>Zu Beginn der Sitzung stellte sich Vizegeneralsekretärin Christiane Unterkircher den Mitgliedern des Gemeinderates vor. Sie hat Mitte April ihren Dienst als Vertretung in der Stadtgemeinde Bruneck angetreten. In der Sitzung hat sich der Gemeinderat unter anderem mit der Abschlussrechnung der Stadtgemeinde und den Abschlussrechnungen der Freiwilligen Feuerwehren befasst.<\/p><p>Die Abschlussrechnung 2025 der Gemeinde schließt mit einem Verwaltungsüberschluss von 21.802.084,11 Euro. Davon sind 3.280.014,88 Euro für Investitionen zweckbestimmt und 10.516.490,75 verfügbar. Die Abschlussrechnung wurde mit 21 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.<br>Einstimmig genehmigt wurden hingegen die Abschlussrechnungen der Freiwilligen Feuerwehren von Aufhofen, Bruneck Dietenheim, St. Georgen, Stegen und Reischach. <\/p><p>Keine Mehrheit fanden die zwei eingebrachten Beschlussanträge. Die gemeinsame Forderung der Ratsfraktionen der Grünen, Per Brunico – Für Bruneck, Team K und Südtiroler Freiheit zielte auf die Ausdehnung des Nightliner-Angebotes auf Freitagnacht ab. Dafür zuständig ist jedoch das Land, das das Anliegen jedoch erst vor Kurzem abgelehnt hat. Ebenfalls keine Mehrheit fand der Beschlussantrag der Ratsfraktion Per Brunico – Für Bruneck, der die Vergabe der ordentlichen Beiträge für kulturelle Aktivitäten zum Inhalt hatte.<\/p><p>Der Amtsdirektor der Öffentlichen Arbeiten, Hannes Oberhammer und die Projektkoordinatorin Stefanie Oberarzbacher präsentierten die geplante Neugestaltung des Spielplatzes in der Sonnenstraße, in deren Projektierung im Rahmen eines partizipativen Prozesses die Anrainerinnen und Anrainer sowie alle Interessierten eingebunden waren. Entstehen wird ein generationenübergreifender Ort der Begegnung, für den ca. 300.000 Euro veranschlagt sind. Die Arbeiten beginnen im September 2026. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225798650-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>