<p>Drei bilanztechnische Punkte standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderates am 29. Juli 2025, darunter die Bilanz der Stadtwerke Bruneck, die einstimmig genehmigt wurde.<\/p><p>Der Präsident der Stadtwerke, Peter Rech, der Generaldirektor Gustav Mischi und der Verwaltungsdirektor Andreas Ellemunter erläuterten die Bilanz im Detail bezogen auf die Geschäftsbereiche Strom, Fernwärme, Internet, Trinkwasser, Abwasser und gingen auch auf die Anlagen CRON4 und ARENA ein. Die Fragen der Ratsmitglieder wurden von den Vertretern der Stadtwerke und Bürgermeister Bruno Wolf beantwortet. <br>Einstimmig genehmigt wurde auch der Beschluss zur Sicherung der Haushaltsgleichgewichte. Aus den Daten des Finanz-Service der Stadtgemeinde Bruneck gehen keine Fehlbeträge hervor. Somit ist der Haushaltsvoranschlag 2026 – 2028 im Ausgleich. <br>Breiteren Raum nahm die Diskussion zum Einheitlichen Strategiedokument 2027 – 2029 ein. In diesem Planungsdokument sind die strategischen und operativen Leitlinien der Stadtverwaltung enthalten und auch das Dreijahresprogramm der Öffentlichen Arbeiten. Das Einheitliche Strategiedokument wurde mit 18 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225815498-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>