<p>Bauen und Senioren waren die Hauptthemen der Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 30. Juni.<\/p><p>Zu Beginn der Sitzung stellte die Präsidentin des Seniorengemeinderates, Barbara Willimek, den Tätigkeitsbericht des Seniorengemeinderates vor. Darüber werden wir in Kürze eine eigene Mitteilung veröffentlichen.<\/p><p><strong>Bauen<\/strong><br>Gleich drei Abänderungen des Bauleitplanes wurden bei der Ratssitzung behandelt und einstimmig bzw. mehrheitlich genehmigt: die Eintragung eines neuen Mischgebietes in Reischach, die Umwidmung einer Teilfläche in Wohnbauzone im historischen Ortskern von Bruneck und die Neuabgrenzung des Tourismusentwicklungsgebietes Beherbergung Zone Kronplatz - Seilbahn – Süd in Reischach. <br>Der Direktor des Amtes Gemeindeplanung, Matthias Plaikner und Stadtrat Hannes Niederkofler stellten die Änderungen im Detail vor und standen für Fragen der Ratsmitglieder zur Verfügung.<br>Ebenso um den Bereich Bauen ging es bei der Genehmigung der neuen Verordnung über die Zuweisung der Flächen für den geförderten Wohnbau. Die aktuelle Verordnung stammt aus dem Jahr 2017 und wurde nun durch die Wohnreform des Landes in wesentlichen Bereichen geändert. Amtsdirektor Plaikner und der für den geförderten Wohnbau zuständige Stadtrat Lukas Neumair informierten über die neue Verordnung, die künftig mehr Menschen Zugang zum geförderten und somit leistbaren Wohnen bietet und die entsprechenden Verfahren vereinfacht. So wird die Rangordnung für die Zuweisung der Bauflächen für den geförderten Wohnbau künftig nicht mehr jährlich erstellt, sondern jeweils dann, wenn eine Fläche für den geförderten Wohnbau verfügbar ist, was den Antragstellern und -stellerinnen mehr Planungssicherheit bietet. Auch gibt es kein Mindestalter für die Antragstellerinnen und -steller mehr und die Sozialbindung wurde auf 30 Jahre angehoben. <\/p><p><strong>Senioren<\/strong><br>Einige Neuerungen auf Landesebene machten die Überarbeitung der Satzung des Seniorengemeinderates notwendig. Diese wurden vom zuständigen Stadtrat Lukas Neumair erläutert. Die italienische Bezeichnung wurde von der bisherigen „Consulta degli anziani“ in „Consiglio comunale delle persone anziane” geändert. <br>Der Gemeinderat hat die neue Satzung einstimmig genehmigt.<\/p><p>Stadtrat Lukas Neumair berichtete weiters über die Führung des Dienstes “Begleitetes und betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren” im Senioren- und Sozialzentrum St. Georgen, das im Herbst in den ehemaligen Höfen Kanins und Raderbauer eröffnet wird. Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die Übertragung der Führung des Dienstes an das Konsortium-Betrieb Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal für den Zeitraum 1. Oktober 2026 bis 30. September 2046.<br>Nähere Informationen über die Zugangsvoraussetzungen werden demnächst auf dieser Webseite veröffentlicht. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1552282&mode=T&width=640&height=480&t=1782907598" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Gemeinderat" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Die Mitglieder des Gemeinderates<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225810788-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>