<p>In der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr wurde unter anderem ein Thema behandelt, das für die Verkehrssituation von Bruneck von großer Bedeutung ist, nämlich die Bauleitplanänderung für die Eintragung des neuen Brunecker Nordings.<\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf führte in die Thematik ein und Amtsdirektor Matthias Plaikner stellte die Trasse anhand graphischer Unterlagen vor. Kritikpunkt war das Ausmaß des Grundverbrauchs durch die neue Trassenführung. Andererseits wurde auch die Notwendigkeit der Umfahrung für die Verkehrsberuhigung der Stadt ins Feld geführt. Schließlich erteilte der Gemeinderat mit 16 Ja-Stimmen, 7 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ein positives Gutachten zur Bauleitplanänderung.<\/p><p>Einstimmig angenommen wurde der Beschlussantrag der Grünen Ratsfraktion und der Ratsfraktionen Süd-Tiroler Freiheit, Team K und Per Brunico - Für Bruneck, der die Sensibilisierung für Luftqualität und die Vermeidung unnötiger Motorabgase in der Stadtgemeinde Bruneck zum Inhalt hat. Hier machten die einbringenden Ratsmitglieder besonders auf das Problem der laufenden Motoren aufmerksam. Bürgermeister Bruno Wolf kündigte eine Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde St. Lorenzen und anderen Gemeinden an, weil die Luftbelastung ja nicht an Gemeindegrenzen Halt mache. Außerdem regten die Einbringer an, die Tourismusbetriebe und -organisationen in die Sensibilisierungsaktionen mit einzubeziehen.<br>Umweltstadträtin Stefanie Peintner ist Ansprechpartnerin für die Maßnahmen und wird sich um deren Umsetzung kümmern.<\/p><p>Einstimmig genehmigt wurde weiters die Änderung der Garagenordnung für die Parkhäuser Parking Rathaus, Parking NOBIS und die Gilmparkgarage. Verschiedene Anpassungen waren notwendig geworden, weil sich die Zahlungs- und Abrechnungsmodalitäten geändert haben. Die Verwaltung der Parkhäuser fällt in die Zuständigkeit der Ortspolizei. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225784292-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>